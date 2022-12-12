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İzmir'de havalimanında 2'nci kattan düşen Beyza'nın sır ölümü

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#İzmir#Polis#Havalimanı
İzmirde havalimanında 2nci kattan düşen Beyzanın sır ölümü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 17:17

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, 2'nci kattaki yolcu bekleme salonundan düşen Beyza T. (32), yaşamını yitirdi. Polis, intihar ihtimali üzerinde dururken, Beyza T.'nin uzun süre telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

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İş seyahati için Antalya'dan İzmir'e gelen, bilişim firması pazarlama müdürü Beyza T., geçen cumartesi akşamı, dönüş için Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Yanındaki 3 arkadaşına uçağa önden gitmelerini, kendisinin arkadan geleceğini söyleyen Beyza T. , 2'nci kattaki yolcu bekleme salonundan zemin kata düştü.

Havalimanı güvenlik personelinin durumu ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Beyza T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya uçağında anons yapan polis, Beyza T.'nin arkadaşlarını uçak dışına çıkarıp ifadelerine başvurdu.

polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Beyza T.'nin olaydan önce bir kişiyle cep telefonuyla uzun süre konuştuğu belirlendi. Beyza T.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Polis#Havalimanı

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