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Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Havalimanı terminalinin çatısından parçalar şiddetli rüzgarda koptu

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Havalimanı terminalinin çatısından parçalar şiddetli rüzgarda koptu
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, Milas- Bodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali çatısındaki izolasyon malzemeleri koptu. Parçalar, yolcuların bulunduğu alana düşerken, yaralananın olmadığı öğrenildi.

Milas- Bodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali çatısındaki izolasyon malzemeleri, şiddetli rüzgar nedeniyle yolcuların bulunduğu alanda yere düşerek, parçalandı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular panik yaşadı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Milas-Bodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin kapatıldığını ve yolcuların dış hatlar terminaline yönlendirildiğini söyledi.

Öte yandan rüzgar nedeniyle uçaklar, iniş ve kalkış yapamadı. Saatte 40 kilometreyi aşan rüzgarda uçakların saat 18.00'e kadar rötar yaptığı öğrenildi.

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