Havalimanı katliamında 6 DEAŞ’lıya tahliye: Dava yeniden görülecek

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Hürriyet, Yargıtay kaynaklarından kararın ayrıntılarına ulaştı.

- Buna göre olayda üç terörist olay yerinde ölürken, 42 şüpheli hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli kasten öldürme, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme, nitelikli mala zarar verme, nitelikli kamu malına zarar verme, silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından kamu davası açıldı.

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2018’de tutuklu sanıklar Rıza C., Levent U., Ahmet K., Eyüp D., Ahmet D. ve Djamel S.’yi, ‘Anayasayı ihlal’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘mala zarar’ suçlarından toplamda 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapisle cezalandırdı. İstinaftan geçen dosya Yargıtay’da temyiz edildi.

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TEK TUTUKLU KALDI

- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 12 Aralık 2024’te dosyayı esastan karara bağladı. Daire Rıza C., Levent U., Ahmet D., Eyüp D., Seyhun Ali A ve Halil D. hakkında bozma ve tahliye kararı verirken, Cezayirli Djamel S.’nin ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Ahmet K. hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçuna ilişkin mahkûmiyetine yeterli bir delil bulunmadığından bozma istendi.

- Dosyada tek tutuklu sanık kaldı. Kararın gerekçesi henüz yazılmadı.

Bu sanıkların DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ancak havalimanı saldırısı ile irtibatları kurulamadığı ve yeterli delil olmadığı vurgulandı. Örgüt üyeliği suçunun gerektirdiği süreyi ise cezaevinde tamamladıkları belirtildi. Yargıtay, “Hakkaniyete uygun adil bir cezaya hükmedilmesi gerekirken yetersiz gerekçe ile teşdidin derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edilmesi” gerekçesiyle yedi sanıktan altısını tahliye etti. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Mahkeme Yargıtay kararına direnmezse sanıklar bu kez sadece “terör örgütü üyeliği”nden yargılanacaklar.

DMM’DEN AÇIKLAMA

-Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden önceki gece yapılan açıklamada ise tahliye tartışmalarına ilişkin şöyle denildi: “Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Atatürk Havalimanı’nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi” haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, “terör saldırısının failleri serbest bırakılmış” gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”