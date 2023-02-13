Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Havalimanı açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#Hatay Havalimanı
Havalimanı açıldı
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Hatay Havalimanı’nın depremde zarar gören pisti 6 gün gibi kısa bir sürede onarıldı. Havalimanının açılması yardım akışı ve depremzedelerin nakli açısından hayati öneme sahip.

Haberin Devamı

Uçuşlara hazır hale getirilmesinin ardından dün akşam 20.30’da THY’ye ait uçak, Hatay Havalimanı pistine sorunsuz indi. Açılışından kısa süre önce havalimanını dolaştım. Terminalde kapalı alanların bir kısmı kurtarma ekiplerine tahsis edilmiş. İtfaiye araçları ve özel nitelikli ağır iş makineleri de orada. Pistlerde deprem öncesinden orada oldukları anlaşılan bir birkaç uçak ve helikopterler var. Zaten yardım çalışmalarında kullanılan askeri ve sivil helikopterlerin yakıt ikmali buradan yapılıyordu. Havalimanının girişinde, yolcu salonlarında ve kontuarların bulunduğu bölümlerde ciddi bir hasar oluşmamış. Boşluktan doğan bir sessizlik her tarafta. Yolcu bankları, yönetim ofisleri, turnikeler ve diğer cihazlar binada herhangi bir çökme olmadığı için hasar görmemiş. 

Haberin Devamı

HASAR SADECE PİSTTE

Camlar dahi kırılmamış. Ama uçuşları etkileyen asıl darbe ve hasarlar pistleri vurmuş. Pistlerle havalimanı yapısının buluştuğu noktadaki beton bloklar da kaymış. Zemin ile çelik bölümlerin buluştuğu bazı noktalarda ayrışmalar olmuş. Oralarda da düzeltme ve tamirler yapıldı.

Havalimanı açıldı

böyleydi

Havalimanı açıldı

şimdi böyle 

HATAY’A HAVADAN ULAŞILABİLECEK

Hatay Havalimanı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve ona destek veren kurumlar sayesinde 1 hafta içinde kullanılır hale getirildi.

Havalimanı açıldı

Musa Kesler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Hatay#Hatay Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi