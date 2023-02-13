Havalimanı açıldı

Haberin Devamı

Uçuşlara hazır hale getirilmesinin ardından dün akşam 20.30’da THY’ye ait uçak, Hatay Havalimanı pistine sorunsuz indi. Açılışından kısa süre önce havalimanını dolaştım. Terminalde kapalı alanların bir kısmı kurtarma ekiplerine tahsis edilmiş. İtfaiye araçları ve özel nitelikli ağır iş makineleri de orada. Pistlerde deprem öncesinden orada oldukları anlaşılan bir birkaç uçak ve helikopterler var. Zaten yardım çalışmalarında kullanılan askeri ve sivil helikopterlerin yakıt ikmali buradan yapılıyordu. Havalimanının girişinde, yolcu salonlarında ve kontuarların bulunduğu bölümlerde ciddi bir hasar oluşmamış. Boşluktan doğan bir sessizlik her tarafta. Yolcu bankları, yönetim ofisleri, turnikeler ve diğer cihazlar binada herhangi bir çökme olmadığı için hasar görmemiş.

Haberin Devamı

HASAR SADECE PİSTTE

Camlar dahi kırılmamış. Ama uçuşları etkileyen asıl darbe ve hasarlar pistleri vurmuş. Pistlerle havalimanı yapısının buluştuğu noktadaki beton bloklar da kaymış. Zemin ile çelik bölümlerin buluştuğu bazı noktalarda ayrışmalar olmuş. Oralarda da düzeltme ve tamirler yapıldı.

böyleydi

şimdi böyle

HATAY’A HAVADAN ULAŞILABİLECEK

Hatay Havalimanı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve ona destek veren kurumlar sayesinde 1 hafta içinde kullanılır hale getirildi.

Musa Kesler