Havaların soğumasıyla evleri istila ettiler: İlçede herkes tedirgin! 'Son iki gündür her yerde karşımıza çıkıyor'

Giresun'un Görele ilçesine bağlı İsmailbeyli köyünde yoğun şekilde görülen kokarcalar, akşamdan sabaha kadar park halindeki araçları ve evleri sardı.

"SON İKİ GÜNDÜR HER YERDE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

İsmailbeyli Köyü Muhtarı Serdal Yenitürk, son günlerde köyde ciddi bir kokarca istilası yaşandığını belirterek "Kokarca istilası yaşıyoruz. Son iki gündür her yerde karşımıza çıkıyorlar. Evlerimizin içinde, araçlarımızda sayısız kokarca bulunuyor. Fındık hasadı bu yıl zaten bu zararlı nedeniyle verimsiz geçti. Hasat bitti ama kokarcalar kışlaklara çekilmek için sıcak yerleri arıyor. Bu yüzden bahçelerden evlere, ahırlara ve araçlara yöneldiler" dedi.

Yenitürk, kokarcayla mücadele konusunda vatandaşların bilinçli davranması gerektiğini vurgulayarak "Biyolojik ve kimyasal mücadele başladı. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.