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Havalar onları da vurdu: Kangallar bunalımda

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#Sivas#Kangal Köpeği#Anadolu
Havalar onları da vurdu: Kangallar bunalımda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği Sivas Kangallar, havaların ısınmasıyla bunalıma girmeye başladı.

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Soğuk iklimi sevmeleriyle ve Anadolu’nun sert coğrafyasına alışık olmalarıyla bilinen bu köpekler de iklim değişikliğinden mustarip. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Sivas’ta havaların geçtiğimiz yıllara nazaran yaz aylarında daha da ısındığını ifade ederek, özellikle bu havalarda parazit ilaçlarının mutlaka verilmesi gerektiğini söyledi.

Havalar onları da vurdu: Kangallar bunalımda

Yıldız, parazitlerle etkin mücadele yapılmadığı takdirde hayvanın kendine zarar verebileceğine dikkat çekti ve şu tavsiyeleri verdi: “Sıcak kangalların hazmedemediği, sindiremediği, çok mutlu olmadığı bir iklim dönemi. Sıcakta kangallar bunalıma giriyor. Kışa oranla çok daha hafif sıvı gıda ve probiyotiklerle besleyin. Çok koşturmayın, gezdirmeyin, sıcakta tutmayın. Bulunduğu yerleri sulayın. Kendilerini de ara ara yıkayın.”

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#Sivas#Kangal Köpeği#Anadolu

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