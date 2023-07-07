Havalar onları da vurdu: Kangallar bunalımda

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Soğuk iklimi sevmeleriyle ve Anadolu’nun sert coğrafyasına alışık olmalarıyla bilinen bu köpekler de iklim değişikliğinden mustarip. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Sivas’ta havaların geçtiğimiz yıllara nazaran yaz aylarında daha da ısındığını ifade ederek, özellikle bu havalarda parazit ilaçlarının mutlaka verilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, parazitlerle etkin mücadele yapılmadığı takdirde hayvanın kendine zarar verebileceğine dikkat çekti ve şu tavsiyeleri verdi: “Sıcak kangalların hazmedemediği, sindiremediği, çok mutlu olmadığı bir iklim dönemi. Sıcakta kangallar bunalıma giriyor. Kışa oranla çok daha hafif sıvı gıda ve probiyotiklerle besleyin. Çok koşturmayın, gezdirmeyin, sıcakta tutmayın. Bulunduğu yerleri sulayın. Kendilerini de ara ara yıkayın.”