Havalar ne zaman ısınacak, yağmur yağacak mı? 4 Haziran hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi, gece saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İskenderun körfezi ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir çevreleri ile bölgenin güneydoğusunun, gece saatlerinde Yozgat çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 22°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 29°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 30°C

Az bulutlu