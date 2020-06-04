Havalar ne zaman ısınacak, yağmur yağacak mı? 4 Haziran hava durumu tahminleri
Havalar ne zaman ısınacak? Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nin bazı illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak. Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması ön görülüyor. İşte, son değerlendirmelere göre MGM 4 Haziran Türkiye geneli hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi, gece saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İskenderun körfezi ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir çevreleri ile bölgenin güneydoğusunun, gece saatlerinde Yozgat çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KARS 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 18°C, 29°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 30°C
Az bulutlu
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