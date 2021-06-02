Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji'den gelen son tahminler

Haziran ayının başlamasına rağmen hava sıcaklıklarının serin seyretmesi, vatandaşları Meteoroloji'den gelen son tahminlere yönlendirdi. İşte, "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusunun yanıtı...

PROF. DR. ŞEN: ÜŞÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada serin havaların devam edeceğini ve üşümeye devam edeceğimizi söyledi. Prof. Dr. Şen, "Soğuklar devam edecek, batı ve kuzey bölgeler üşümeye devam edecek. Önümüzdeki hafta da üşümeye devam edecek, önümüzdeki hafta da yaz sıcakları yok" dedi.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları:

Sarı uyarı böyle bir tehlike var dikkat edin denmek istiyor. Marmara'nın doğusunda etkili bir yağış oldu ancak bugün bir dolu tehlikesi yok. Öğleden sonra doğuya doğru kayacak. Yağış hem tarımsal açıdan hem barajlar içinden iyi ama havalar soğuk, ısınamıyoruz. Soğuklar devam edecek, batı ve kuzey bölgeler üşümeye devam edecek. Önümüzdeki hafta da üşümeye devam edecek, önümüzdeki hafta da yaz sıcakları yok, gelmeyecek.

Bu sene sıcaklar biraz fazla olacak ancak haziran ayında maalesef o sıcakları göremiyoruz. Temmuz, ağustos ve hatta eylülde o sıcaklıkları göreceğiz.

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