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Haber Giriş: 19.06.2021 - 20:26 | Son Güncelleme:

Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler

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Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler

Meteoroloji'den 5 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yarın yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bolu çevreleriyle Ankara'nın batısında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.



Havalar ne zaman ısınacak İşte Meteorolojiden gelen son bilgiler




Havalar ne zaman ısınacak İşte Meteorolojiden gelen son bilgiler

Havalar ne zaman ısınacak İşte Meteorolojiden gelen son bilgiler

 

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