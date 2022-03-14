Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji'den en güncel tahminler

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini duyurmuştu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından İstanbul bugün kar yağışı açısından daha sakin bir güne uyandı. Öğleden sonra kara bulutların oluşmasıyla lapa lapa kar yağışı kentin bazı bölgelerinde yeniden başladı. Yer yer dolu olarak yağan kar aralıklarla devam etti. Sancaktepe’de de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. İşte, Meteoroloji'den en güncel tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.