Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı - Meteoroloji 18 Haziran il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışların Marmara'da 22 Haziran Salı gününe kadar devam etmesi ön görülüyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz ile Kütahya, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Samsun'un batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NE ZAMAN ISINACAK?

5 günlük haritalı hava durumu raporuna bakıldığında önümüzdeki 4 gün boyunca Marmara Bölgesi'nde yağışların devam etmesi bekleniyor. 22 Haziran salı günü ise Ankara, Bartın, Sinop, Çankırı, Düzce, Bolu gibi bazı illerde sağanak yağış ön görülüyor.

18 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

ÇANAKKALE 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 15°C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ve Samsun'un batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 32°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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