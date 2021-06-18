Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı - Meteoroloji 18 Haziran il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul ve Trakya'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Gün boyu devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Son hava durumu tahminlerine göre 18 Haziran Cuma günü hava sıcaklıklarının ise 2-4 derece artması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 18 Haziran il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışların Marmara'da 22 Haziran Salı gününe kadar devam etmesi ön görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz ile Kütahya, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Samsun'un batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NE ZAMAN ISINACAK?
5 günlük haritalı hava durumu raporuna bakıldığında önümüzdeki 4 gün boyunca Marmara Bölgesi'nde yağışların devam etmesi bekleniyor. 22 Haziran salı günü ise Ankara, Bartın, Sinop, Çankırı, Düzce, Bolu gibi bazı illerde sağanak yağış ön görülüyor.
18 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.
ÇANAKKALE 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 15°C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ve Samsun'un batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 13°C, 32°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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