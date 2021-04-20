Havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı: 21 Nisan il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Sıcak havalar devam ederken ilerleyen günlere yönelik hava durumu raporuna gözler çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısının; yarın, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; ülkemizin güney kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı ve güney kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve İzmir'in kuzey çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yarın (Çarşamba) parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 4°C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinin; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey, Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam Düzce çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in, yarın (Çarşamba) Samsun hariç bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli ve Bitlis çevrelerinin yarın (Çarşamba) bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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