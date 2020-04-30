Havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den bir haftalık sağanak uyarısı: İl il 1-2 Mayıs hava durumu raporu

"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü mayıs ayına yönelik hava durumu tahminlerini yayınlandı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde İstanbul'da 2 Mayıs'ta akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağı bildirildi. İşte, 1 2 Mayıs Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'ın bugün yağışlı sistemin etkisine girdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu sistem yarın bölgemizin doğu bölümünde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar yağışın bölge genelinde (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor."

Etkili sağanağa rağmen hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sıcaklığın bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanağın, ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da ise yağışın 2 Mayıs'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı aktarılan açıklamada, "Yağışın pazar ve pazartesi günleri de etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı günü yağış ara verirken, çarşamba gününden itibaren tekrar başlayacak ve hafta sonuna kadar etkili olacak. Rüzgarın güneybatı yönünden esmesi ve hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor." denildi.

1 MAYIS İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile akşam saatlerinde Trakya kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 12°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin'in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş'ın batısı (Andırın) ve Hatay'ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı