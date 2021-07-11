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Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Havalar ısınınca ortaya çıktı! Mahalleli endişeli: Çözüm bulunsun

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Havalar ısınınca ortaya çıktı! Mahalleli endişeli: Çözüm bulunsun

Kayseri'de havaların ısınmasıyla özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' (camel spider) halkı tedirgin etti. Yaklaşık bir insan eli kadar boyu olduğu belirtilen ve bir metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle bölge halkı önlem alınmasını istiyor.

Merkez Kocasinan ilçesi, Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, bölgede tedirginliğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu. Yaklaşık bir insan eli kadar boyu olduğu belirtilen ve bir metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle ilaçlama yapılmasını veya alternatif önlemler alınmasını isteyen bölge halkı, bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü ifade etti.

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Sarıkız örümceği Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dünyada da yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız örümceği türlerinin hemen hemen hepsi etle beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebilir. Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümceği, avlarını dişleriyle ovuşturduğu için ısırdığını fark edemezler. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eder. Saatte 1,5 kilometre katedebilir ve 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.

Havalar ısınınca ortaya çıktı Mahalleli endişeli: Çözüm bulunsun

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