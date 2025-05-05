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Havalar ısınınca jandarma teyakkuza geçti! Bölgeye gelenler tek tek uyarılıyor: Cezası 557 bin 212 TL

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#Hakkari#Yüksekova#Ters Lale
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 10:46

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile açan, 'hüznün sembolü' olarak bilinen koruma altındaki ters laleler, jandarma ekipleri tarafından haftanın 7 günü yapılan denetimlerle korunuyor. Ters laleleri görmeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ve bir aylık ömürleri olan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

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Hakkari, Van ve Şırnak'ta da yoğun olarak görülen ve bölgede 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler, havaların ısınması ile açmaya başladı.

Havalar ısınınca jandarma teyakkuza geçti Bölgeye gelenler tek tek uyarılıyor: Cezası 557 bin 212 TL

Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde çiçek açan ve bir aylık ömürleri olan ters lalelerin koparılmaması için jandarma ekipleri denetimler yapıyor. Ekipler, bölgeye gelenlere lalelerin koparılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Havalar ısınınca jandarma teyakkuza geçti Bölgeye gelenler tek tek uyarılıyor: Cezası 557 bin 212 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koparılan her lale için 557 bin 212 TL idari para cezası kesiyor.

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Havalar ısınınca jandarma teyakkuza geçti Bölgeye gelenler tek tek uyarılıyor: Cezası 557 bin 212 TL

'TERS LALELER BU BÖLGENİN SEMBOLÜ'

Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Ters lale çiçeği bu bölgenin sembolü.

Havalar ısınınca jandarma teyakkuza geçti Bölgeye gelenler tek tek uyarılıyor: Cezası 557 bin 212 TL

Lalelerin asıl ana vatanı Hakkari bölgesidir. Her yıl birçok kişi ters laleleri görmek için bu bölgeye geliyor. Gelenlerin bazılarının ters laleleri kopardığını duyuyoruz. Jandarma ekipleri de denetimler yaparak laleleri koruduğunu gördük. Denetim yapan ekiplere çok teşekkür ediyoruz." dedi. 

Havalar ısınınca jandarma teyakkuza geçti Bölgeye gelenler tek tek uyarılıyor: Cezası 557 bin 212 TL

Havalar ısınınca jandarma teyakkuza geçti Bölgeye gelenler tek tek uyarılıyor: Cezası 557 bin 212 TL

Havalar ısınınca jandarma teyakkuza geçti Bölgeye gelenler tek tek uyarılıyor: Cezası 557 bin 212 TL

 

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#Hakkari#Yüksekova#Ters Lale

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