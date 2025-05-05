Havalar ısındı tehlike başladı

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), aileleriyle piknik yapmak için gittikleri kırsal Osmanbey Mahallesi civarından geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan 2 çocuk, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Kılıç ve Demir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır’da da çocuklar süs havuzuna girmeye başladı. Çocuklardan bazıları yaklaşık 3 metre yükseklikten 1 metre derinliğindeki suya atladı. Yüzmeye gelen çocuklardan Ebubekir Güzel, “Her sene buraya yüzmeye geliyorum. Havuzun derin olmaması tercih nedenim. Burada yüzmeyi de öğrendim. Yazın buralar dolup taşacak. Yüzmeye yer bulamayız. O nedenle şimdi sakin ve ben de şimdi geldim” diye konuştu.