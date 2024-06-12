Havalar ısındı kenelere dikkat

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye geneli güncel vaka sayıları hakkında bilgi vererek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Çetin, “Ülkemizde genellikle ortalama olarak yıllık bin ila 1200 vaka oluyor. Ne yazık ki 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Özellikle iklimin ısınması nedeniyle bundan sonraki dönemlerde vaka sayılarında artış bekliyoruz. Türkiye genelinde 300 civarında vakanın oluştuğunu biliyoruz. Bu yıl 750 ile bin civarında vakayla dönemi kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Kene popülasyonunda bir artış var. Umuyoruz ki, bu durum vaka sayılarına yansımaz” dedi.

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Prof. Dr. İlhan Çetin

‘TEDBİR ALINMALI’

Kenelerden korunmak için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine değinen Prof. Dr. Çetin, “KKKA hastalığı tedbir alındığında önlenebilir. Tedbirli olmamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sahada çalışırken üzerilerine kene yapışmaması için alacakları birtakım tedbirler var. Eğer üzerilerine kene yapışmışsa mutlaka kendileri çıkartmamalı. Hastane ortamında çıkarılmalı” diye konuştu.