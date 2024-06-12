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Havalar ısındı kenelere dikkat

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#Kene#Gülbidin Ekberi#Şehri Tanrıveren
Havalar ısındı kenelere dikkat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

HAVALARIN ısınmasıyla yeniden görülmeye başlayan kene ısırması sonucu, son 1 haftada Gülbidin Ekberi (25), Şehri Tanrıveren (36) ve Emre Nacar (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye geneli güncel vaka sayıları hakkında bilgi vererek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Çetin, “Ülkemizde genellikle ortalama olarak yıllık bin ila 1200 vaka oluyor. Ne yazık ki 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Özellikle iklimin ısınması nedeniyle bundan sonraki dönemlerde vaka sayılarında artış bekliyoruz. Türkiye genelinde 300 civarında vakanın oluştuğunu biliyoruz. Bu yıl 750 ile bin civarında vakayla dönemi kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Kene popülasyonunda bir artış var. Umuyoruz ki, bu durum vaka sayılarına yansımaz” dedi.

Havalar ısındı kenelere dikkat
Prof. Dr. İlhan Çetin

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‘TEDBİR ALINMALI’

Kenelerden korunmak için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine değinen Prof. Dr. Çetin, “KKKA hastalığı tedbir alındığında önlenebilir. Tedbirli olmamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sahada çalışırken üzerilerine kene yapışmaması için alacakları birtakım tedbirler var. Eğer üzerilerine kene yapışmışsa mutlaka kendileri çıkartmamalı. Hastane ortamında çıkarılmalı” diye konuştu.

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#Kene#Gülbidin Ekberi#Şehri Tanrıveren

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