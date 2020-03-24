Havalar ısınacak mı? Yarın hava nasıl olacak? MGM 25 Mart il il hava durumu tahminleri
Mart ayının son günlerine girilirken, hava durumunun ilerleyen günlerde nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hava sıcaklığında yaşanan artışı öğrenmek isteyenler, 'Havalar ısınacak mı?' sorusunun yanıtını Meteroroloji'nin son değerlendirmeleri kapsamında araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM 25 Mart il il hava durumu tahminleri ve güncel hava durumu raporu.
Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden sağanak yağışla beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Çarşamba günü için yağış beklendiğini duyuran Meteoroloji, hava sıcaklığında değişiklik yaşanmayacağını bildirdi. Peki, yarın yağmur yağacak mı? İşte, 25 Mart il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Kırıkkale, Konya, Sivas, Düzce, Tokat, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara'nın kuzey, Eskişehir'in doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile G.Antep, Kilis çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli(30-60km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIM UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün (24.03.2020 Salı) akşam ve gece saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinden itibaren kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinden itibaren kıyıları hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinden itibaren kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İç Ege'nin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile akşam saatlerinde Göller yöresinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Isparta ve Burdur çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri ile ilk saatlerde Konya, Kırıkkale, Ankara'nın kuzeyi ve Eskişehir'in doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeyi hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KONYA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Tokat çevreleri, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyinde hafif olması bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KARS 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
MALATYA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların G.Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
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