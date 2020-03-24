Havalar ısınacak mı? Yarın hava nasıl olacak? MGM 25 Mart il il hava durumu tahminleri

Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden sağanak yağışla beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Çarşamba günü için yağış beklendiğini duyuran Meteoroloji, hava sıcaklığında değişiklik yaşanmayacağını bildirdi. Peki, yarın yağmur yağacak mı? İşte, 25 Mart il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Kırıkkale, Konya, Sivas, Düzce, Tokat, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara'nın kuzey, Eskişehir'in doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile G.Antep, Kilis çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli(30-60km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIM UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün (24.03.2020 Salı) akşam ve gece saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinden itibaren kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinden itibaren kıyıları hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinden itibaren kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İç Ege'nin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile akşam saatlerinde Göller yöresinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Isparta ve Burdur çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri ile ilk saatlerde Konya, Kırıkkale, Ankara'nın kuzeyi ve Eskişehir'in doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeyi hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif sağanak yağışlı

KAYSERİ 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Tokat çevreleri, yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyinde hafif olması bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KARS 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

MALATYA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

VAN -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların G.Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı