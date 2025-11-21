Havalar 6 derece birden soğuyacak: Tarih belli oldu | Meteoroloji'den fırtına, kar ve sağanak yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Haberin Devamı

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta başından itibaren yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklarda sert düşüşler olacak.

Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVALAR 6 DERECE BİRDEN SOĞUYACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından sıcaklıkların 6 derece düşeceğini ve kar tahminini açıkladı. Şen yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Hafta sonu güneşli ve nispeten sıcak hava var ülkede. Ortalamanın 5-6 derece üzerinde. Yürüyüş için mükemmel hava değerlendirin. İstanbul 21C. Antalya 28C. Pazartesiden itibaren 5-6 derece soğuyor. İstanbul 16 C ye iner. Yağış da geliyor. Önümüzdeki hafta sonu soğuma biraz daha devam ederek. Uludağ'a kar bırakabilir." dedi.

Pazartesi itibarıyla yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışların çarşamba günü etkisini azaltarak yurdu terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda sert düşüşler yaşanacak.

İstanbul'da ise hafta sonuna kadar sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken pazar akşam saatlerinden itibaren hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı ve pazartesi gününe kadar devam etmesi öngörülüyor. İşte sağanak yağış beklenen iller...

Pazartesi günü sağanak yağış beklenen iller ise; Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Bartın, Zonguldak, Bolu, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, Karabük, Ankara, Kırklareli, Kastamonu, Sinop ve Çankırı.

Salı günü ise Sinop, Samsun, Sivas, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde yağışlar olacak.

ERZURUM İLE ARDAHAN'DA SİS VE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLDU

Erzurum ile Ardahan'da soğuk hava ve sis nedeniyle yollarda buzlanma, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

Erzurum'da vatandaşlar, battaniye örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı. Yollardaki buzlanma sebebiyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kentin farklı bölgelerinde ve Kuzey Çevre yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına indiği Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri'nin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu