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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği kurtarıldı

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Havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği kurtarıldı
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği kurtarıldı
İstiklal Mercan Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yaşayan Feride Uslucan, havalandırma boşluğundan bir köpek sesi geldiğini fark etti. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler, merdiven yardımıyla girdikleri havalandırma boşluğundaki yavru köpeği kurtardı. Daha sonra çevredekilerin baktığı yavru köpek, çatıda yaşayan annesi ile 6 kardeşinin yanına bırakıldı.
Havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği kurtarıldı

 

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