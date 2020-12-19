Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)
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Havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği kurtarıldı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
İstiklal Mercan Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yaşayan Feride Uslucan, havalandırma boşluğundan bir köpek sesi geldiğini fark etti. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler, merdiven yardımıyla girdikleri havalandırma boşluğundaki yavru köpeği kurtardı. Daha sonra çevredekilerin baktığı yavru köpek, çatıda yaşayan annesi ile 6 kardeşinin yanına bırakıldı.
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