MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHavai fişek patlamasına ilişkin davada sürpriz gelişme
GeriGündem Havai fişek patlamasına ilişkin davada sürpriz gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Havai fişek patlamasına ilişkin davada sürpriz gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havai fişek patlamasına ilişkin davada sürpriz gelişme

Yedi işçinin hayatını kaybettiği Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada, 10 Haziran tarihinde tahliye edilen sorumlu müdür Asiye Angın ile genel ustabaşı Erşan Öztürk için yapılan itiraz sonuçlandı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi iki sanığın tutuklanmasına karar vererek haklarında yakalama emri çıkarttı.

3 Temmuz tarihinde Sakarya’nın Hendek İlçesindeki Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 126 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında fabrika sahibi oğlu Yaşar Coşkun’un da bulunduğu, 5’i tutuklu 7 şüpheli hakkında  “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralamasına neden olma” suçundan Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi