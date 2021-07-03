Havai fişek patlamasına ilişkin davada sürpriz gelişme

3 Temmuz tarihinde Sakarya’nın Hendek İlçesindeki Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 126 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında fabrika sahibi oğlu Yaşar Coşkun’un da bulunduğu, 5’i tutuklu 7 şüpheli hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralamasına neden olma” suçundan Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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