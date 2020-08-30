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Haber Giriş: 30.08.2020 - 21:52 | Son Güncelleme:

Havai fişek gösterisi faciaya neden oluyordu!

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Havai fişek gösterisi faciaya neden oluyordu!
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde atılan havai fişekler ilçede yangın çıkmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde bu akşam saatlerinde Bayrak Tepesine çıkan kimliği belirsiz kişiler tarafından havai fişek atılmaya başlandı. Atılan havai fişekler bir süre sonra burada bulunan otlara sıçraması sonrasında yangın çıktı. İlçe merkezinde bulunan evlere sıçramak üzere olan yangın Avanos Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı

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