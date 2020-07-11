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Yusuf ÇINAR - DHA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen işçi, Çorum'da defnedildi

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Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen işçi, Çorum'da defnedildi
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Ramazan Kor (38), memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 6'sı toprağa verilirken, Ramazan Kor da son yolculuğa uğurlandı. Kor'un cenazesi, dün memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesine getirildi.

Kor için bugün ise cenaze namazı kılındı. Cenazede Ramazan Kor'un kardeşi Nazlı Kor, ağabeyinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Koronavirüs salgını nedeniyle cenazeye katılanlara maske dağıtılırken, polis ekipleri de sosyal mesafe uyarısı yaptı.

1 çocuk babası Ramazan Kor'un cenazesi, kılınan namazın ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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