Havai fişek fabrikasındaki patlamada 7 işçi hayatını kaybetmişti! Dikkat çeken ifadeler: Fazla ısınıyor, patlayabilir

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 3 Temmuz’da havai fişek fabrikasındaki patlama sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralanmıştı. Başlatılan soruşturmada aralarında fabrika sahibinin oğlu Yaşar Coşkun’un da aralarında bulunduğu 4 kişi “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanmıştı.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı, “teknik ve uzmanlık gerektiren hususlarda inceleme yapmak ve tespitte bulunmak üzere bilirkişi heyeti” görevlendirdi. Savcılık, bilirkişi heyetinin 38 soruya yanıt vermesini istedi. Soruşturma dosyasına dikkat çekici ifadeler de girdi. Dosyada yer alan ifadelerde, jelatin bölümünün başında olan Ayfer C.’nin patlamadan kısa bir süre önce kolilerde ısınma olduğunu, patlayabileceği uyarısı yaptığı anlaşıldı.

İfadeler özetle şöyle:

Muska Bölüm sorumlusu Nuray C.: Muska bölümünden üretilen malları ben jelatin bölümüne gönderirdim. Jelatin bölümününün başında Ayfer Hanım vardı. 10-15 gün önce jelatin bölümünden sorumlu Ayfer hanım yanıma geldi ve muskaların içerisinde bulunan kolilerde bir koku olduğunu söyledi.

ISINMA VAR DEDİ

Hatta patlamanın gerçekleştiği haftanın başı pazartesi günü bu kolilerde ısınma olduğunu da söyledi. Bunun üzerine Erşan Öztürk (tutuklu) ve Hasan Ali Velioğlu (tutuklu) benden paketlenmiş bu kolileri açıp sermemi ve içindeki nemin giderilmesini istediler. Ben bu işe 4 kişi görevlendirdim. Koliler açıldı, jelatine sarılı paketler açıldı, muskalar kurutulmaya bırakıldı. Muskaları incelediğimde muskalar kuruydu, nem yoktu, nemin muskaları içerisine koyduğumuz kutularda olduğunu anladım. Kutulara ilk baktığımızda jelatinin iç taraftan buharlandığını, büzüştüğünü gördük. Bunu Ali Rıza Amca’ya da gösterdim.

‘YAPIN YAPIN BİR ŞEY OLMAZ’

Fitil bölümü sorumlusu Ceyhun T.: Nuray isimli arkadaşımız fabrika sorumlu ustabaşı Hasan Ali Velioğlu'na muska kolilerinin çok fazla ısındığını söylüyordu. Çünkü bu koliler kurutulmak üzere sürekli dışarıda bırakılıyordu. Nuray isimli arkadaşımız da dışarı bırakılan bu muska kolilerinin sürekli ısınmasından dolayı bu konuya çözüm bulunmasını sorumlu ustabaşı Hasan Ali Velioğlu’na söylediğinde, ustabaşı ‘Yapın yapın bir şey olmaz,devam edin’ diyordu.

AYFER PATLAYABİLİR DEDİ

Aynı zamanda iş yerinden çalışan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla, jelatin bölümünde çalışan Ayfer isimli işçi muska kolilerinin fazlasıyla ısındığını bunların patlayabileceğini, bu şartlarda çalışamayacağını Hasan Ali Velioğlu’na söylediğinde, o da kendisine ‘Gelmezsen gelme’ diyerek karşılık vermiş. Bu görüşme, yanlış hatırlamıyorsam, patlamanın olduğu haftanın çarşamba günü olmuş. O günden sonrada patlamanın olduğu güne kadar Ayfer’in işe gelmediğini biliyorum, ben bu tartışmayı sadece uzaktan gördüm.

TUVALET KOKUSU SANDIM

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Hasan Ali Velioğlu: Geçen hafta jelatin bölümünde çalışan Ayfer C. gelerek bir koku olduğunu söylemiş ben ilk başta tuvalet konusu zannederek, ‘Tuvaleti temizleyin’ gider demiştim. Daha sonra Erşan Öztürk (tutuklu) yapmış olduğu kontrolde, kolilerin muskalara fazla tutkal sürülmesi nedeniyle nemlendiğini ve koku yaptığını tespit etmiş. Bu nedenle, bu kolileri, muska yapılan bölümün önüne çıkartarak kutuların ağzını açıp, kolisini değiştirmiş ve havalanmaya bırakmış. Bunu son 3-4 gün boyunca kimyager eşliğinde yapmaktaydı. Toplam bu şekilde havalanan koli sayısı yaklaşık 40-50 adettir.



Savcılığın yanıt aradığı 38 sorunun bazıları özetle şöyle:

*Misket laboratuvarı yanında bulunan depolardaki barut maddesi ve kimyasal maddelerin bir arada depolanması veya birbirine yakın olması tehlike arz eder mi?

*Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, sıvı kimyasal patlayıcılar ile alkol vb. diğer sıvı materyallerin, aralarında tuğla duvar örülü 2 veya 3 bölmeden oluşan binalarda muhafaza edildiği gözlemlenmiştir. Bu prosedür ve usule uygun mu?

*Ana barut deposu olarak adlandırılan depo barut depolanması için uygun mudur?

*Patlama ve yanmanın olduğu depo bölgelerinde av tüfeklerine ait fişek kartuşları tespit edildi. Bu kartuşların, fabrikanın üretmiş olduğu malzemelerle aynı bölgede veya aynı depo alanlarında depolanması uygun mudur?

*Çin Mahallesi olarak adlandırılan bölgede yer alan L şeklindeki iki bina, sıvı ve kimyasal maddelerin birleştirilerek misket yapımına uygun, elverişli ve güvenlikli bir yapıda mıdır?