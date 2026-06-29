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Havai fişek fabrikasında patlama! 2 zanlı tutuklandı

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#Niğde#Havai Fişek Fabrikası#Patlama
Havai fişek fabrikasında patlama 2 zanlı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 10:22

Niğde’de 1 işçinin öldüğü ve 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı. 

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#Niğde#Havai Fişek Fabrikası#Patlama

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