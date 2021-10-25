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Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5’inci duruşma

#Havai Fişek#Patlama#Sakarya
Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5’inci duruşma

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın 5'inci duruşması, görülmeye başlandı. 2’si tutuklu 7 sanık hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Hendek'teki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu iddia edilen fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B., sorumlu personel A.Ç. ve A.R.E.C. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada fabrika sahibi Y.C. ile genel ustabaşı H.A.V. tutuklu yargılanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri duruşma salonunda görülen davanın 5'inci duruşması, sabah saatlerinde başladı. 108 müştekinin bulunduğu davada, mahkeme heyetinin talebi doğrultusunda oluşturulan bilirkişi raporunun incelenmesine devam ediliyor.

Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5’inci duruşma


MİT 'SABOTAJ' YOK, BİLİRKİŞİ 'FABRİKA YETKİLİLERİ KUSURLU' DEMİŞTİ

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanıklar ile avukatlarının patlamanın sabotajtan kaynaklandığını iddia etmesi üzerine, Milli İstihbarat Teşkilatı'na yazı yazarak bilgi istemişti. MİT'ten mahkemeye verilen cevapta, patlamayla ilgili kendilerine ulaşan sabotaj ihbarı olmadığı belirtildi.

Öte yandan aralarında A sınıfı iş güvenliği uzmanı, kimya mühendisi, inşaat mühendisi ve bilgisayar mühendisinin bulunduğu 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, fabrika yetkililerinin elektrik tesisatı, depolama alanlarının güvenliği, fabrika yetkililerinin risk değerlendirmesi, işçi sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanında kusurlarının olduğu belirlenmiş ve hazırlanan rapor mahkeme heyetine sunulmuştu. Ayrıca bilirkişi raporunda fabrikada gerçekleşen 4 ayrı patlamadan biri olan misket deposundaki patlamanın 13 bin 396 kilogram TNT’ye (5700 kilo gök bombası) eş değer miktarda patlama olduğu belirtilmişti.

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Havai fişek fabrikası patlaması davasında 5’inci duruşma



‘BİR EMEKÇİYİ DAHA KURBAN ETMEMEK İÇİN ADALET İSTİYORUZ’

Patlamada ölen işçilerin yakınları, yaralanan işçiler ve avukatlar, duruşma salonunun önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. ‘Hendek için adalet’ yazılı pankart açan grup, sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Patlamanın ihmalden kaynaklandığını belirten, patlamada ölen işçi Halis Yılmaz’ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, “Ben hukukçu değilim. Yasa, mevzuat, yönetmelik bilmem ama emin olduğum tek bir şey var. Patlama Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda oldu ama bu 7 işçiyi denetimsizlik ve cezasızlık öldürdü. Bundan sonra denetimsizlik başka canlar almasın, cezasızlık yeni katliamlara davetiye çıkarmasın, diye parayı insan hayatının önüne koyan bu sisteme bir işçiyi, bir emekçiyi daha kurban etmemek için adalet istiyoruz” dedi.

‘ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ’

Amaçlarının, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması olduğunu dile getiren, patlamada hayatını kaybeden işçi Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Tepeçınar da “İşçi olmazsa işveren asla olmaz. İşverenlerin de ceplerini dolduranlar bu gariban işçilerdi. Biz gerçek adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyoruz. Acımız hala ilk günkü gibi. Her gün aynı acıyı yaşıyoruz. Allah bizden başka kimseye bu şekilde bir acı yaşatmasın” diye konuştu. 

Açıklama yapan grup, daha sonra güvenlik önlemleri altında duruşmayı takip etmeleri için salona alındı.

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