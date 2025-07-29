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Havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişi yakalandı | Beykoz'daki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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#Bursa#Havai Fişek Yangını#Şüpheli
Havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişi yakalandı | Beykozdaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 12:48

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, havai fişek atarak yangına sebep olan 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Beykoz’da ormanlık alana işaret fişeği atarak yangın çıkmasına neden olan şüpheli ise, ‘orman yakma’ suçundan tutuklandı. Şüpheli A. A. (22) ifadesinde "Yaklaşık 6 ay önce babam bu fişeklerden birini eve getirmişti. Olay günü ablam fişeği merak ettiğini söyledi. İnternetten kullanım videolarına baktım, ardından fişeği ateşledim. Hesaplayamadığım bir mesafeye fırladı ve sönmeden karşıdaki ormanlık alana indi." dedi.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da Havai Fişek Yangın Çıkardı’ haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BEYKOZ'DA ORMANI YAKAN KİŞİ TUTUKLANDI, İFADESİNDE BUNLARI ANLATTI

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.A. emniyetteki ifadesinde "Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi. O alanda alevler büyüdü. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi." dediği öğrenildi. A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yangın, dün saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 500 metrekarelik alan yangında zarar görürdü. Ekiplerin çalışmalarında, işaret fişeğinin yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir noktadan atıldığı tespit edildi. Ekipler sözkonusu adreste ikamet eden A.A'yı (22) gözaltına aldı.

Havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişi yakalandı | Beykozdaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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'İŞARET FİŞEĞİ SÖNMEDEN AŞAĞI İNDİ YANAR VAZİYETTEYDİ'

Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.A. ifadesinde, "Babamın gemide çalışması dolayısıyla her gemide bulunacağını bildiğim işaret yardım fişeklerinin son kullanma tarihlerinin geçmesi dolayısıyla yenilendiğini ve eskilerinin dağıtıldığını duydum. Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti.

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Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam 'Ben bu işaret fişeğini merak ediyorum' dedi. İnternet üzerinden videolardan izlediğim kadarıyla nasıl kullanıldığını gördüm. Ben de bu malzemeyi alarak üst kapağın ipini çektim malzeme patlayarak bulunduğumuz balkondan hesaplayamadığım kadar metre yükselerek aşağı doğru inmeye başladı. Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi. O alanda alevler büyüdü. 112'yi 6 kere aradım. Yangın olayıyla olay yerine intikal edildiğini söylediler. Ben olay yerini tam göremiyordum fakat seslerini, sirenlerini duyuyordum. Yangın yerine giderek tüple müdahalede bulunduk, olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi. Pişmanım" dedi.

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Havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişi yakalandı | Beykozdaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan A.A. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. A.A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Havai fişek atarak yangın çıkaran 4 kişi yakalandı | Beykozdaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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#Bursa#Havai Fişek Yangını#Şüpheli

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