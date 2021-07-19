Havadan tespit edildi, uzun süre takip edildi, ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi için drone ve fotokapan ile denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde kaçak avcıların tespiti için 30 drone kullanılıyor. Gelen ihbarlar üzerine dağlık alanlarda görevliler tarafından uçurulan drone ile tespit edilen kaçak avcılar, jandarma ve emniyet birimlerinin desteği ile yakalanarak cezai işlem uygulanıyor. Bu yılın ilk 6 ayında fotokapanlarla 122, drone ile 5 olmak üzere toplam 127 kaçak av olayı tespit edildi.

Son olarak Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak avlanan 2 kişi drone ile tespit edildi. Drone ile havadan uzun süre takip edilerek yerleri tespit edilen avcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Avcılara para cezası uygulandı.

30 DRONe İLE TESPİT

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Tuğrul Şahin, DHA'ya 'drone'ların kaçak avcılarla mücadeledeki önemini anlattı.

Şahin, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin av ve yaban hayatının kaynaklarını gelecek nesillere taşımak için personelimizle birlikte gece gündüz koruma faaliyeti yapıyoruz. Teknolojinin bize sunduğu birtakım imkanlardan da faydalanmak istiyoruz. Bunların başında fotokapanlar ve 'drone'lar yer almakta. Fotokapanlar önünden geçen canlı ya da sensöre duyarlı. Önünden yaban hayvanı ve kaçak avcı geçtiği zaman sensörler algılayarak bunları kayıt altına almakta. Personelimiz de çeşitli zamanlarda bunları kontrol ederek kimlerin illegal olarak avcılık yaptığını veya doğada hangi yaban hayvanımızın olduğu verisini tespit etmekte. 30'a yakın da drone var. Dağlık, kırık arazilerde ihbar alınınca hemen arkadaşlarımız 'drone'ları kaldırarak kendileri gitmeden bizzat görüntü elde ederek, kaçak avcıları görüntüleyebiliyor. Dolayısıyla yaban hayatın korunması için 'drone'lardan da ciddi şekilde yararlanmaktayız" dedi.

'GÖZ AÇTIRMIYOR'

Av Yönetimi Daire Başkanı Şahin, özellikle dağlık alanlarda drone ile tespit edilen kaçak avcılara sonrasında ekiplerin ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Kaçak avcılar tespit edildikten sonra, kendi personelimiz de o avcılara ulaşmaya çalışıyor. Onların ineceği ya da gideceği bölgelere yönlendiriliyorlar, jandarma ve emniyet birimlerinden de destek alınıyor. Son yıllarda drone sayısını arttırdık. Doğanın korunması ve gelecek nesillere taşınması bizim kurumumuzun önceliği. Devletten, bakanlığımızdan izin almadan kimsenin tabiattan faydalanmasını arzu etmiyoruz. Planlı olarak yapılan faaliyetlerimiz dışında kaçak, illegal faaliyet yapılmak istenirse her türlü imkanımız ile teknolojik imkanlarımızdan da destek alarak, onların bir başka gözün izlediğini belirtmek isteriz. Orada personel olmaması demek, o doğanın, ormanın korunmadığı anlamına gelmiyor. Drone ve fotokapanların kaçak avcıları sürekli izlediğinden kimsenin şüphesi olmasın. 'Drone'lar kaçak avcılara göz açtırmıyor, onlar bizi belki göremiyor; ama biz drone ve fotokapalarla kaçak avcıları her zaman izliyoruz" diye konuştu.

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