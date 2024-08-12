Havadan Dalyan

Cavit AKGÜN - Süleyman İLTER / DHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00
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MUĞLA’nın Ortaca ilçesinde labirent görünümlü sazlıklarıyla bilinen dünyaca ünlü Dalyan Kanalı, havadan dronla görüntülendi.Köyceğiz Gölü’nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren, 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Dalyan Kanalı, her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Turistler, Avrupa’nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen 10 kilometre uzunluğundaki kanalda, tur tekneleriyle yolculuğa çıkıyor. Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan zengin olan bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine keyifli bir tatil imkânı sunuyor.