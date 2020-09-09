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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Havadan ceza yağdı

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Havadan ceza yağdı
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Bursa’da drone destekli yapılan korona virüs denetimlerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan çok sayıda araca ceza yağdı.

Havadan ceza yağdı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Bursa’nın 65 farklı noktasında yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları tek tek durdurularak denetlendi. Durdurulan araçlardaki yolcular ve şoförler sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılırken, uymayanlara cezai işlem uygulandı. Denetimlerin yanı sıra 274 araca trafiği tehlikeye düşürecek ve eksik evrak işlemlerinden de cezai işlem uygulandı.
Denetimler de drone ile tespit edilen araçlar uygulama noktasında durdurularak tek tek denetlendi.

 

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