‘Havadaki terör’e seri atış

PKK, Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan sonra önceki gece de Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulundu. PKK’nın maket uçakları birliklerde görevli nöbetçilerin dikkati sonucu tespit edilip, makineli tüfek atışıyla düşürülerek imha edildi. Üslerde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.

BEYNİ NEREDEN BULUYORLAR?

Bir yetkili Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Günümüz dünyasında maket uçağın gövdesini yapmak çok zor bir şey değil. Önemli olan uçakta veya dronda kullanılan son derece karmaşık teknolojiye ve birçok frekansa sahip beyin kartları. Bu kartların nerelerden temin edilmiş olabileceği veya nasıl işlevsel hale getirildiğine dair ekiplerin ayrıntılı çalışması devam ediyor. Kanada da olabilir, başka yerler de olabilir.” PKK’nın kullandığı frekansın tespit edilmesinden sonra örgütün beyin kartları sayesinde başka bir frekansı kullanmaya başladığı, maket uçakların çoklu frekans nedeniyle dronsavar ve jammerler tarafından yakalanmasında kimi zaman sorun yaşandığı biliniyor. Maket uçakların oldukça sesli uçtukları, sesin duyulmasından sonra nöbetçi birliklerin makineli tüfeklerle seri atışlar yaparak uçakları düşürdüğü öğrenildi.

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