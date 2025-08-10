×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Havada üç takla attı: Dehşet dolu anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Motosiklet#Takla
Havada üç takla attı: Dehşet dolu anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 16:40

Elazığ’da hafif ticari araca çarpan motosikletteki yolcu, metrelerce havaya uçarak üç takla atıp yere düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza dün, Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. idaresindeki 27 AJA 120 plakalı motosiklet, Ş.Ç. yönetimindeki 47 ACK 364 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Havada üç takla attı: Dehşet dolu anlar kamerada

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosikletin arkasında bulunan yolcu M.O.Y., çarpışmanın ardından havaya uçarak üç takla atıp yere düştü. Kazada 2'si ağır toplam 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Havada üç takla attı: Dehşet dolu anlar kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Motosiklet#Takla

BAKMADAN GEÇME!