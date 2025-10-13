Havada rest! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının neden pisti pas geçtiği ortaya çıktı

Haberin Devamı

Fırat, Erdoğan'ın uçağının neden pas geçtiğini şu ifadelerle anlattı;

"Pas geçtik pisti. Bir anda inmek üzereyken, Netanyahu'nun katılacağı haberi düştüğü andan itibaren her an rotadan uçak dönebilir diye beklendi. Netanyahu'nun durumu kesin verilecek der denmez kesin kaynağımla konuştum. Zirveden ayrılacağı ya da hiç gelmeyeceği ifade edilince biz alçalmaya başladık. İnerken yukarı yükselmeye başladı. Başbakanlık ofisinden katılmayacağı bilgisi gelince biz pas geçtik. Sonradan bir açıklama yapılmadı bize ve bu bir tepki olabilir. Bir süre Kızıldeniz üstünde uçtuk. Üst düzey kaynağa sordum, ABD'ye Netanyahu'nun olması durumunda Türkiye'nin tepki göstereceği bilgisini verdiniz mi diye sordum 'evet, tabi ki oldu, tabi ki verdik' denildi."



