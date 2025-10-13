×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Havada rest! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının neden pisti pas geçtiği ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#UÇAK#Gazze
Havada rest Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağının neden pisti pas geçtiği ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 19:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'a geldi. Erdoğan'ın uçağı, iniş yaptığı sırada pisti pas geçti. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının pisti neden pas geçtiğini CNN TÜRK ekranlarında anlattı.

Haberin Devamı

 

Fırat, Erdoğan'ın uçağının neden pas geçtiğini şu ifadelerle anlattı;

"Pas geçtik pisti. Bir anda inmek üzereyken, Netanyahu'nun katılacağı haberi düştüğü andan itibaren her an rotadan uçak dönebilir diye beklendi. Netanyahu'nun durumu kesin verilecek der denmez kesin kaynağımla konuştum. Zirveden ayrılacağı ya da hiç gelmeyeceği ifade edilince biz alçalmaya başladık. İnerken yukarı yükselmeye başladı. Başbakanlık ofisinden katılmayacağı bilgisi gelince biz pas geçtik. Sonradan bir açıklama yapılmadı bize ve bu bir tepki olabilir. Bir süre Kızıldeniz üstünde uçtuk. Üst düzey kaynağa sordum, ABD'ye Netanyahu'nun olması durumunda Türkiye'nin tepki göstereceği bilgisini verdiniz mi diye sordum 'evet, tabi ki oldu, tabi ki verdik' denildi."

Havada rest Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağının neden pisti pas geçtiği ortaya çıktı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#UÇAK#Gazze

BAKMADAN GEÇME!