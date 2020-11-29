Havada maske kavgası

İzmir’den havalanan yolcu uçağı 25 Kasım saat 19.35’te Adana Havalimanı’na inişe geçtiği sırada, Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve Mersin'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkardığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi. Birinin alkollü olduğu öne sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında arbede çıktı.

TARTIŞMA APRONDA DEVAM ETTİ

Yolculardan biri, cep telefonuyla yaşananları görüntüledi. Arbede sırasında bir kadın yolcunun “Yeter ya” diyerek çığlık attığı görüntüde, kabin görevlileri inişte olduklarını belirterek tarafları ayırmaya çalıştı. Bir kabin görevlisi ise “Herkes otursun, iniyoruz” diye bağırdı. Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da devam eden tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikâyetçi olmadı.