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İHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Havada koronavirüs paniği! Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı

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Havada koronavirüs paniği! Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı
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İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katar'ın başkenti Doha'ya giden uçak, bir yolcunun aniden rahatsızlanması sonucu Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’nin başkenti Londra’dan Katar’ın başkenti Doha’ya giden Katar Havayollarına ait Boeing 787 model uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu öğleden sonra Şanlıurfa Gap Havalimanı'na acil iniş yaptı. Korona virüs şüphesi bulunan yolcunun ilk müdahalesi uçakta yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçak gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde Gap Havalimanı'ndan havalanarak yoluna devam ederken yapılan kontrol ve testlerde yolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Yolcu hastanede karantinaya alınırken uçakla irtibata geçen Türk yetkililer, yolcuda koronavirüs tespit edildiğini iletti.

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