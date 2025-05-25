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Havada karada ve suda keskin vuruş

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#JÖAK#Keskin Nişancı#Jandarma
Havada karada ve suda keskin vuruş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 07:00

Türkiye’nin güvenlik operasyonlarında önemli görevler üstlenen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın (JÖAK) keskin nişancıları, aldıkları zorlu eğitimlerle hava, kara ve sudaki hedeflere yönelik operasyonlar düzenleyebiliyor.

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Her türlü hava şartlarında, sabit olmayan alanlarda ortam koşullarına adapte olan keskin nişancılar, mesafe tanımadan özel ekipmanlarıyla verilen görevi başarıyla yerine getiriyor. Jandarma keskin nişancıların havadan, karadan ve sudan hedeflere yönelik yaptığı atışlar görüntülendi. Yüksek rakımlı alandaki hedeflere yönelik helikopterden atış yapan keskin nişancılar, ekipmanlarıyla birlikte paraşütle yere indi. Burada bitki örtüsüne uygun olarak özel kıyafetleriyle kamufle olan personel, kara hedefine atış yaptı. Ekipler, daha sonra bota binerek sudan karadaki hedefe başarılı atışlar gerçekleştirdi.     

Havada karada ve suda keskin vuruş

JÖAK TİMİ

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Astsubay Kıdemli Üstçavuş, keskin nişancılara, Foça Jandarma Komando Atış Okul Komutanlığı’nca 4’er haftalık keskin nişancı temel ve ihtisas eğitimleri verildiğini söyledi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personelin, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nda (JÖAK) 4 hafta süreli özel operasyon keskin nişancı kursu aldığını bildiren Astsubay Kıdemli Üstçavuş, “Operasyonlarda keskin nişancılarımız, yerli ve milli olarak ülkemizde üretilen 308 kalibre Bora-12 keskin nişancı tüfeği, 338 kalibre KN-12 keskin nişancı tüfeği ve 50 kalibre KSR 50 keskin nişancı tüfeği kullanıyor” diye konuştu.

 

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#JÖAK#Keskin Nişancı#Jandarma

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