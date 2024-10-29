Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz

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ANTALYA









Antalya’nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet’in 101. yıldönümü dolayısıyla “Ecdadın Yolunda Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü” yapıldı. Ardından Beşadalar mevkisinde Meis taarruzunda hayatını kaybeden 37 şehit anısına denize çelenk bırakıldı. Bu esnada 37 dalgıç da sualtından Türk bayraklarıyla yüzeye çıktı. Kepez’de de ay-yıldızlı al bayraklarla süslenen kortej, ilçenin dört bir yanını gezerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı.

BALIKESİR

500 KİŞİLİK ZEYBEK









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BALIKESİR’de Cumhuriyet’in 101. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalarda 500 kişi birlikte zeybek oynadı. Katılımcıların ‘1923’ yazısı oluşturacak şekilde dizilerek sunduğu zeybek gösterisi izleyenleri coşturup duygulandırdı. Gösteriye eşi ve çocuğuyla birlikte katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da zeybek oynayanlar arasında yer aldı.

DÜZCE

YAZIYOR, CUMHURİYET İLAN EDİLECEK, YAZIYOR...









DÜZCE’de dönemin kıyafetlerini giyen öğrencilerin gazeteleri, ‘Yazıyor, Cumhuriyet’in ilan edileceğini yazıyor’ diye bağırarak dağıtması büyük ilgi topladı. Sivas Kızılırmak İlkokulu öğrencileri de Sivas Kongresi’nin yapıldığı bina önünde gazete dağıttı.

BARTIN

HALKIN 29 EKİM BANDOSU









BARTIN’ın 2 bin 100 nüfuslu Kurucaşile ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gösteri yapmak üzere bando takımı kuruldu. Aralarında fırıncı, balıkçı, berber, tuhafiyeci, mobilyacı, ev kadını, belediye meclis üyesi ve muhtarların olduğu bando takımının majörlüğünü ise Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş yaptı.◊ Ayhan ACAR / DHA

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İZMİR

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ









İZMİRLİLER, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda gösteri yapacak Türk Yıldızları’nın sürpriziyle karşılaştı. Prova uçuşlarında bile hayranlık uyandıran Türk Yıldızları’nın büyük gösterisi ise bugün 17.30’da yapılacak.

ESKİŞEHİR

SEMİN PİLOTTAN ‘ÇOK ÖZEL’ UÇUŞ









Eskişehir’de Sivrihisar Havacılık Merkezi Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel koreografi hazırladı. Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener nefis bir gösteri uçuşu yaptı.