×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz

Güncelleme Tarihi:

#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı#Kutlama
Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla yurt genelinde renkli kutlamalar yapıldı

Haberin Devamı

ANTALYA

Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz


Antalya’nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet’in 101. yıldönümü dolayısıyla “Ecdadın Yolunda Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü” yapıldı. Ardından Beşadalar mevkisinde Meis taarruzunda hayatını kaybeden 37 şehit anısına denize çelenk bırakıldı. Bu esnada 37 dalgıç da sualtından Türk bayraklarıyla yüzeye çıktı. Kepez’de de ay-yıldızlı al bayraklarla süslenen kortej, ilçenin dört bir yanını gezerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı.

BALIKESİR
500 KİŞİLİK ZEYBEK

Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz


Haberin Devamı

BALIKESİR’de Cumhuriyet’in 101. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalarda 500 kişi birlikte zeybek oynadı. Katılımcıların ‘1923’ yazısı oluşturacak şekilde dizilerek sunduğu zeybek gösterisi izleyenleri coşturup duygulandırdı. Gösteriye eşi ve çocuğuyla birlikte katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da zeybek oynayanlar arasında yer aldı.

DÜZCE
YAZIYOR, CUMHURİYET İLAN EDİLECEK, YAZIYOR...

Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz


DÜZCE’de dönemin kıyafetlerini giyen öğrencilerin gazeteleri, ‘Yazıyor, Cumhuriyet’in ilan edileceğini yazıyor’ diye bağırarak dağıtması büyük ilgi topladı. Sivas Kızılırmak İlkokulu öğrencileri de Sivas Kongresi’nin yapıldığı bina önünde gazete dağıttı.

BARTIN
HALKIN 29 EKİM BANDOSU

Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz


BARTIN’ın 2 bin 100 nüfuslu Kurucaşile ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gösteri yapmak üzere bando takımı kuruldu. Aralarında fırıncı, balıkçı, berber, tuhafiyeci, mobilyacı, ev kadını, belediye meclis üyesi ve muhtarların olduğu bando takımının majörlüğünü ise Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş yaptı.◊ Ayhan ACAR / DHA

Haberin Devamı

İZMİR
TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz


İZMİRLİLER, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda gösteri yapacak Türk Yıldızları’nın sürpriziyle karşılaştı. Prova uçuşlarında bile hayranlık uyandıran Türk Yıldızları’nın büyük gösterisi ise bugün 17.30’da yapılacak.

ESKİŞEHİR
SEMİN PİLOTTAN ‘ÇOK ÖZEL’ UÇUŞ

Havada, karada, denizde... Yer-gök kırmızı beyaz


Eskişehir’de Sivrihisar Havacılık Merkezi Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel koreografi hazırladı. Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener nefis bir gösteri uçuşu yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı#Kutlama

BAKMADAN GEÇME!