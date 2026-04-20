Havada, karada, denizde ve sınırda... Zehir baronlarına 4 koldan darbe

Panama’dan hareket ettiği belirlenen bir gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgiler üzerine İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve Jandarma birimleri harekete geçti. Söz konusu gemi, Türkiye karasularına giriş yaptıktan sonra Kocaeli açıklarında, İstanbul istikametine seyir halindeyken Sahil Güvenlik unsurları tarafından durduruldu. Sahil Güvenlik botları refakatinde Ambarlı Limanı’na çekilen gemide, dedektör köpeklerin de katılımıyla kapsamlı arama yapıldı. Konteynerler içerisinde gizlenmiş halde bulunan 106 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde güvenlik güçlerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, “Sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız” dedi.

DEĞERİ 25.5 MİLYON TL

İstanbul’da da Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan gecesi Kanarya Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair bilgi aldı. Çalışma başlatan polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda İlyas Y. (43) ile Ziya K. (37) gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda 14 kilo 362 gram ağırlığında toplam 47 bin 873 adet ecstasy hap, 50 gram kokain, 28 adet uyuşturucu hapla, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler emniyete götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25.5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İlyas Y.’nin 5, Ziya K.’nin ise poliste 12 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan İlyas Y. ile Ziya K., ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEĞERİ 378 MİLYON TL

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen TIR, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde, 280 kilogram esrar ele geçirildi. İstanbul Havalimanı’ndaki kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelendi. İnceleme sonucunda, 140 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplam 378 milyon 107 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

