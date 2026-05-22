×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLARRESMÄ° Ä°LANLARSON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Havada karada denizde... EFESâ€™te gövde gösterisi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Türk SilahlÄ± Kuvvetleri#TSK#YaÅŸar Güler
Mert GÃ¶khan KoÃ§SelÃ§uk BÃ¶ke
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 22, 2026 07:00

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin (TSK) en bÃ¼yÃ¼k tatbikatÄ± EFES-2026, yÃ¼ksek teknoloji destekli harp kabiliyeti, Ã§ok uluslu koordinasyon gÃ¼cÃ¼ ve mÃ¼ÅŸterek harekÃ¢t yeteneÄŸinin sahadaki en geniÅŸ kapsamlÄ± gÃ¶sterilerinden biri olarak tamamlandÄ±.

Haberin DevamÄ±

50 Ã¼lkeden 10 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tatbikatta kara, hava, deniz, amfibi ve Ã¶zel kuvvet unsurlarÄ± aynÄ± senaryo altÄ±nda koordineli ÅŸekilde gÃ¶rev yaptÄ±. TSKâ€™nÄ±n modern harp konsepti doÄŸrultusunda icra edilen tatbikatta, yerli ve milli savunma sistemleri de sahada aktif rol aldÄ±. SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼â€™nde tatbikatÄ± birÃ§ok Ã¼lkenin savunma bakanÄ±, genelkurmay baÅŸkanÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkilisi yerinde takip etti.

Havada karada denizde... EFESâ€™te gÃ¶vde gÃ¶sterisi
SÃœRÃœ DRONLAR NEFES KESTÄ°

EFES-2026â€™nÄ±n en dikkat Ã§eken bÃ¶lÃ¼mlerinden biri gece faaliyetleri oldu. Senaryo kapsamÄ±nda kamikaze sÃ¼rÃ¼ dronlar kullanÄ±larak karÅŸÄ±t kuvvetlerin elektronik harp sistemlerinin bulunduÄŸu mobil muhabere merkezi etkisiz hale getirildi. BirleÅŸik Ã¶zel kuvvet timleri deniz ve havadan sÄ±zma harekÃ¢tÄ± yaparken, SAT timleri ATAK botlarla, SAS timleri ise sÃ¼rat botlarla hedef bÃ¶lgeye intikal ederek radar sistemlerini imha etti.

Havada karada denizde... EFESâ€™te gÃ¶vde gÃ¶sterisi

ArdÄ±ndan amfibi harekÃ¢t ve hava hÃ¼cum operasyonlarÄ± eÅŸzamanlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Taarruz helikopterleri, keÅŸif-gÃ¶zetleme ve ateÅŸ destek unsurlarÄ±yla koordineli ÅŸekilde belirlenen hedefleri vurdu. DÃ¼ÅŸmana yardÄ±m taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen gemiye mÃ¼dahale edilirken, SAT ve SAS unsurlarÄ± tarafÄ±ndan tespit edilen sualtÄ± mayÄ±nlarÄ± da imha edildi.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nMuskâ€™Ä±n Mars hayali iÃ§in Wall Streetâ€™te milyar dolarlar havada uÃ§uÅŸacak... Tarihin en bÃ¼yÃ¼k kumarÄ±Muskâ€™Ä±n Mars hayali için Wall Streetâ€™te milyar dolarlar havada uçuÅŸacak... Tarihin en büyük kumarÄ±Haberi görüntüle

Havada karada denizde... EFESâ€™te gÃ¶vde gÃ¶sterisi
Ã‡IKARMA VE HAVA HÃœCUM

Tatbikat kapsamÄ±nda amfibi birlikler Ã§Ä±karma harekÃ¢tÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken, hedef mevziler topÃ§u ve havan atÄ±ÅŸlarÄ±yla baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°nme bÃ¶lgesindeki hedeflere yÃ¶nelik ATAK helikopterleriyle yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi saÄŸlandÄ±. Ã–zel kuvvet unsurlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ä±karma sahasÄ±nda arama-kurtarma faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rken, hava saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalan birliklerin korunmasÄ± iÃ§in KORKUT hava savunma sistemi devreye girdi. BÃ¶ylece tatbikatÄ±n son safhasÄ±nda mÃ¼ÅŸterek hava savunma konsepti de sahada test edildi.

Haberin DevamÄ±

Havada karada denizde... EFESâ€™te gÃ¶vde gÃ¶sterisi
50 ÃœLKE KATILDI

Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler tatbikatÄ±, Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, GÃ¼rcistan Savunma BakanÄ± Irakli Chikovani ve Bosna Hersek Savunma BakanÄ± Zukan Helez, TSK Komuta Kademesi, MSB Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ve misafir Ã¼lkelerin komutanlarÄ±yla birlikte takip etti. TatbikatÄ±n SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼â€™nÃ¼ Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Haluk GÃ¶rgÃ¼n ve SAHA Ä°stanbul YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Haluk Bayraktar da izledi.

Gözden KaçmasÄ±nMutlak butlan CHPâ€™yi bÃ¶ler miMutlak butlan CHPâ€™yi böler miHaberi görüntüle

Â

Havada karada denizde... EFESâ€™te gÃ¶vde gÃ¶sterisi

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Türk SilahlÄ± Kuvvetleri#TSK#YaÅŸar Güler

BAKMADAN GEÇME!