Havada karada denizde... EFESâ€™te gÃ¶vde gÃ¶sterisi

50 Ã¼lkeden 10 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tatbikatta kara, hava, deniz, amfibi ve Ã¶zel kuvvet unsurlarÄ± aynÄ± senaryo altÄ±nda koordineli ÅŸekilde gÃ¶rev yaptÄ±. TSKâ€™nÄ±n modern harp konsepti doÄŸrultusunda icra edilen tatbikatta, yerli ve milli savunma sistemleri de sahada aktif rol aldÄ±. SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼â€™nde tatbikatÄ± birÃ§ok Ã¼lkenin savunma bakanÄ±, genelkurmay baÅŸkanÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkilisi yerinde takip etti.

EFES-2026â€™nÄ±n en dikkat Ã§eken bÃ¶lÃ¼mlerinden biri gece faaliyetleri oldu. Senaryo kapsamÄ±nda kamikaze sÃ¼rÃ¼ dronlar kullanÄ±larak karÅŸÄ±t kuvvetlerin elektronik harp sistemlerinin bulunduÄŸu mobil muhabere merkezi etkisiz hale getirildi. BirleÅŸik Ã¶zel kuvvet timleri deniz ve havadan sÄ±zma harekÃ¢tÄ± yaparken, SAT timleri ATAK botlarla, SAS timleri ise sÃ¼rat botlarla hedef bÃ¶lgeye intikal ederek radar sistemlerini imha etti.

ArdÄ±ndan amfibi harekÃ¢t ve hava hÃ¼cum operasyonlarÄ± eÅŸzamanlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Taarruz helikopterleri, keÅŸif-gÃ¶zetleme ve ateÅŸ destek unsurlarÄ±yla koordineli ÅŸekilde belirlenen hedefleri vurdu. DÃ¼ÅŸmana yardÄ±m taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen gemiye mÃ¼dahale edilirken, SAT ve SAS unsurlarÄ± tarafÄ±ndan tespit edilen sualtÄ± mayÄ±nlarÄ± da imha edildi.

Tatbikat kapsamÄ±nda amfibi birlikler Ã§Ä±karma harekÃ¢tÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken, hedef mevziler topÃ§u ve havan atÄ±ÅŸlarÄ±yla baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°nme bÃ¶lgesindeki hedeflere yÃ¶nelik ATAK helikopterleriyle yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi saÄŸlandÄ±. Ã–zel kuvvet unsurlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ä±karma sahasÄ±nda arama-kurtarma faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rken, hava saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalan birliklerin korunmasÄ± iÃ§in KORKUT hava savunma sistemi devreye girdi. BÃ¶ylece tatbikatÄ±n son safhasÄ±nda mÃ¼ÅŸterek hava savunma konsepti de sahada test edildi.

Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler tatbikatÄ±, Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, GÃ¼rcistan Savunma BakanÄ± Irakli Chikovani ve Bosna Hersek Savunma BakanÄ± Zukan Helez, TSK Komuta Kademesi, MSB Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ve misafir Ã¼lkelerin komutanlarÄ±yla birlikte takip etti. TatbikatÄ±n SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼â€™nÃ¼ Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Haluk GÃ¶rgÃ¼n ve SAHA Ä°stanbul YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Haluk Bayraktar da izledi.

