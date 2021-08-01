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Havacılık Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Havacılık Yönetimi taban puanları kaç? İşte Havacılık Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Havacılık Yönetimi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Havacılık Yönetimi taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|406,39129
|28.724
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|13
|382,88678
|63.015
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|378,63603
|70.827
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|356,51668
|117.322
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60
|355,70849
|119.165
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|349,13516
|134.609
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|341,70185
|153.379
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|341,02999
|155.171
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70
|337,36208
|164.919
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|15
|332,75999
|177.894
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70
|328,60390
|190.100
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|328,06749
|191.715
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|EA
|60
|319,54502
|218.681
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|317,42333
|225.764
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|316,75618
|227.997
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70
|310,42920
|250.661
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70
|309,35391
|254.666
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|308,13632
|259.329
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60
|307,18476
|262.890
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)
|EA
|60
|305,50916
|269.366
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|304,86423
|271.909
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|EA
|60
|304,64789
|272.716
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60
|298,87038
|296.606
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|298,86917
|296.611
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70
|298,35537
|298.849
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|40
|296,74260
|305.847
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|295,90893
|309.510
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70
|295,16542
|312.716
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|292,13742
|326.633
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70
|291,05373
|331.669
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|EA
|70
|284,89764
|361.544
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60
|283,58369
|368.216
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|282,59104
|373.329
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|274,11150
|420.057
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40
|274,03228
|420.531
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|EA
|70
|273,04636
|426.405
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|35
|271,96217
|432.885
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|269,59854
|447.325
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli)
|EA
|60
|265,14688
|475.238
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70
|264,27710
|480.870
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60
|262,50129
|492.836
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|258,32564
|521.555
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|40
|257,53317
|527.107
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|55
|253,63671
|555.591
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|1
|250,30056
|581.314
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|247,94201
|600.030
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|242,31174
|646.739
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|50
|239,33819
|672.813
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|29
|231,64512
|745.033
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|58
|225,61879
|808.558
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|12
|225,50011
|809.851
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|8
|223,69527
|830.560
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|221,50134
|856.319
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|15
|221,11851
|860.918
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|6
|219,14719
|883.946
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|218,79241
|887.958
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|213,25913
|943.511
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli)
|EA
|800
|211,54958
|956.111
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|208,15458
|973.775
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|12
|207,54680
|975.950
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|205,48203
|981.341
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|15
|204,72706
|982.717
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|202,75540
|985.418
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|200,94203
|987.412
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|200,65448
|987.763
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|1
|199,73876
|988.730
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|56
|198,05461
|990.632
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|47
|194,60994
|994.694
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|192,38549
|996.942
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|45
|192,20446
|997.089
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|—
|—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|1
|—
|—
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|—
|—
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|—
|—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|5
|—
|—
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|5
|—
|—