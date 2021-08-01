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Haber Giriş: 01.08.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Havacılık Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Havacılık Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Havacılık Yönetimi taban puanları kaç? İşte Havacılık Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Havacılık Yönetimi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Havacılık Yönetimi taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA6406,3912928.724
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA13382,8867863.015
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)EA6378,6360370.827
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA10356,51668117.322
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte)EA60355,70849119.165
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA5349,13516134.609
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA5341,70185153.379
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA11341,02999155.171
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte)EA70337,36208164.919
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA15332,75999177.894
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte)EA70328,60390190.100
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA11328,06749191.715
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)EA60319,54502218.681
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA11317,42333225.764
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA10316,75618227.997
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte)EA70310,42920250.661
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA70309,35391254.666
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA5308,13632259.329
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte)EA60307,18476262.890
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)EA60305,50916269.366
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA9304,86423271.909
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)EA60304,64789272.716
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA60298,87038296.606
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA6298,86917296.611
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA70298,35537298.849
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA40296,74260305.847
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)EA11295,90893309.510
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA70295,16542312.716
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA9292,13742326.633
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte)EA70291,05373331.669
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)EA70284,89764361.544
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA60283,58369368.216
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)EA9282,59104373.329
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA9274,11150420.057
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte)EA40274,03228420.531
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)EA70273,04636426.405
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA35271,96217432.885
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA9269,59854447.325
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli)EA60265,14688475.238
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA70264,27710480.870
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA60262,50129492.836
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA59258,32564521.555
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)EA40257,53317527.107
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA55253,63671555.591
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA1250,30056581.314
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA25247,94201600.030
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA59242,31174646.739
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte)EA50239,33819672.813
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA29231,64512745.033
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA58225,61879808.558
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA12225,50011809.851
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA8223,69527830.560
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA10221,50134856.319
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA15221,11851860.918
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)EA6219,14719883.946
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA59218,79241887.958
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA25213,25913943.511
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli)EA800211,54958956.111
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51208,15458973.775
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA12207,54680975.950
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51205,48203981.341
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA15204,72706982.717
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA34202,75540985.418
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA25200,94203987.412
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51200,65448987.763
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)EA1199,73876988.730
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA56198,05461990.632
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA47194,60994994.694
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA59192,38549996.942
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA45192,20446997.089
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu)EA1
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)EA1
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA25
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA5
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA5

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