Havacılık Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Havacılık Yönetimi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Havacılık Yönetimi taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 6 406,39129 28.724 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 13 382,88678 63.015 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 6 378,63603 70.827 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 10 356,51668 117.322 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 60 355,70849 119.165 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 5 349,13516 134.609 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 5 341,70185 153.379 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 11 341,02999 155.171 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70 337,36208 164.919 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 15 332,75999 177.894 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70 328,60390 190.100 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 11 328,06749 191.715 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 60 319,54502 218.681 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 11 317,42333 225.764 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 10 316,75618 227.997 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70 310,42920 250.661 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70 309,35391 254.666 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 5 308,13632 259.329 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 60 307,18476 262.890 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) EA 60 305,50916 269.366 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 9 304,86423 271.909 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 60 304,64789 272.716 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60 298,87038 296.606 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 6 298,86917 296.611 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70 298,35537 298.849 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 40 296,74260 305.847 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 11 295,90893 309.510 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70 295,16542 312.716 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 9 292,13742 326.633 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70 291,05373 331.669 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 70 284,89764 361.544 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60 283,58369 368.216 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 9 282,59104 373.329 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 9 274,11150 420.057 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 40 274,03228 420.531 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) EA 70 273,04636 426.405 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 35 271,96217 432.885 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 9 269,59854 447.325 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) EA 60 265,14688 475.238 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70 264,27710 480.870 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60 262,50129 492.836 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 258,32564 521.555 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 40 257,53317 527.107 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 55 253,63671 555.591 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 1 250,30056 581.314 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 247,94201 600.030 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 242,31174 646.739 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 50 239,33819 672.813 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 29 231,64512 745.033 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 58 225,61879 808.558 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 12 225,50011 809.851 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 8 223,69527 830.560 KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 10 221,50134 856.319 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 15 221,11851 860.918 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) EA 6 219,14719 883.946 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 218,79241 887.958 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 213,25913 943.511 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Ücretli) EA 800 211,54958 956.111 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 208,15458 973.775 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 12 207,54680 975.950 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 205,48203 981.341 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 15 204,72706 982.717 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 202,75540 985.418 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 200,94203 987.412 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 200,65448 987.763 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) EA 1 199,73876 988.730 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 56 198,05461 990.632 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 47 194,60994 994.694 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 192,38549 996.942 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 45 192,20446 997.089 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) EA 1 — — NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) EA 1 — — AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 — — AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 5 — — GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 5 — — KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 5 — —

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