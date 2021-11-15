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Havacılık hayali kâbus oldu

#Havacılık#OKUL#Dolandırıcı
Havacılık hayali kâbus oldu

Tam Hür Yönelim Anadolu Lisesi’ne çocuklarını kaydettiren veliler, okul yönetimi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Çocuklarının, bilgileri dışında, başka illerdeki okullara nakillerinin yapıldığını öne süren veliler suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul’da 75 veli, 2019 yılında ilk yeri Büyükçekmece’de bulunan S.Y.’ye ait Tam Hür Yönelim Anadolu Lisesi’ne ödeme yapıp çocuklarını kayıt ettirdi. S.Y.’nin iflası nedeni ile okul başka bir kişi tarafından alınıp Esenyurt’taki binaya taşındı. Bu yıl için alınan ödemelerin ardından velilere, 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime devam edileceği bildirildi. Ancak yeni öğretim yılının başlaması ile beraber öğrenciler, bekledikleri eğitimi alamadı. Okul sahiplerinin bir süre sonra paraları alıp 3 milyon borç ile şirketi, başka bir kişiye devrettiği iddia edildi. Veliler ödedikleri parayı henüz alamazken, öğrenciler ise ortada kaldığını öne sürdü. Karşılarında muhatap bulamadıklarını iddia eden veliler, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılığa taşıdı. Veliler okul sahibi ile yöneticileri suçladı.

İZİNSİZ NAKLEDİLDİLER

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Okul önünde toplanan veliler, bilgileri olmadan çocuklarının il dışındaki başka okullara nakledildiğini öne sürdü. Okula gidemeyen öğrencilerin, devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı belirtildi. Veliler bu durumu telefonlarına gelen mesaj ile öğrendiklerini kaydetti. Çocuklarının kayıtlarını almak isteyen veliler, kayıtların taşındığı Elazığ’daki lisenin onay vermemesi nedeniyle bunu başaramadıklarını iddia etti. Lise son sınıfta okuyan onlarca öğrencinin de, sınıfta kaldıkları için üniversite sınavına giremeyecekleri belirtildi.

Çocuğunun e-okul sistemi ile karnesindeki notların uyuşmadığını söyleyen Celal Aktürk, “Bizim tek sorunumuz para değil. Hem paramızı hem de notlarımızı dolandırdı. Öğrencinin karnede 90, sistemde ise 70 puanı var. Öğrencilerimizi herhangi bir okula götürüp kaydetmeyelim diye yapıyorlar. Bu durumdan mağduruz” dedi.

Yaşananların ardından diploma alamadığı için üniversite sınavına hazırlanamadığını söyleyen öğrenci Faraz Kalhouri, “Bilgimiz olmadan bizi Elazığ’daki okula almışlar. Şimdi de başka bir okula kaydolamıyoruz. Onay gönderilmiyor. Başka okula kaydolmayalım diye böyle şeyler yaptılar. Şu an ben açıkta kaldım, diplomam yandı. Üniversite sınavına hazırlanamıyorum. Çünkü diplomam yok” şeklinde konuştu.

34 BİN LİRASI ALINDI

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Mısır uyruklu Eman Beram, çocuğu için okula 34 bin lira verdi ve yaşananların ardından parası olmadığı için nakil işlemi yaptıramadı. Beram’ın yaşadıklarını anlatan Aylin Şenol, “Bu kadın Mısır’dan geldi. Çocuğuna iyi bir gelecek için evini, arabasını sattı. Çocuğu iyi bir eğitim alsın diye burada. Bu kadının 34 bin lirası alındı. Parası olmadığı için öğrencisini de nakil edemiyor” ifadelerini kullandı.

Çocuğu için 25 bin lira ödediğini ve daha sonra kayıt yapılmadığı halde parasını geri alamadığını ileri süren Hülya Pehlivan ise “25 bin liramı aldılar ve ‘İstediğin hukuk yoluna gidebilirsin’ dediler. Öğrencim de ortada. Okuldan aldım. Okumuyor, işe verdim çalışıyor” diye konuştu.

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ALACAKLILAR OKULU BASTI

Öte yandan okula yaptırılan tabelanın parasının ödenmemesi nedeniyle işyeri sahibinin okulu bastığı iddia edildi. Öğrencilerin gözü önünde okulda yapılan toplantıyı giren işyeri sahibi, yönetici olduğu kaydedilen U.Z.’yi herkesin içinde darp etti.

Yaşananlar ise bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Velilerin suçladığı yöneticiler ise okula sadece havacılık hizmeti verdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, okul sahibi M.K. suçlandı.

Yöneticilerin açıklamasında, “Okul sahibi M.K. tarafından okulun ve şirketin yabancı bir vatandaşa döviz karşılığı satış gerçekleştirildiği ve satış yaptığı bildirilmiştir. M.K. hakkında adli makamlara gerekli başvurular yapıldı” ifadelerine yer verildi.

 

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#Havacılık#OKUL#Dolandırıcı

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