Havaalanlarında herkes aranacak

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Uraloğlu, getirmek istedikleri düzenlemeyi özetle şöyle anlattı: “Havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek. Havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek.”

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda güvenlik noktasında üstü aranan Hâkim Aykut Resuloğlu, “Hâkimler aranmamalı” diyerek dava açmıştı. Söz konusu davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi’nin, bu yönde karar vermesi sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Teklifin yasalaşması halinde havaalanı girişlerinde hâkim ve savcılar dahil, hiçbir istisna uygulanmaksızın, tüm yolcular aranacak.