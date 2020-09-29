Hava yarın nasıl olacak, yağmur yağar mı? Hava durumu tahminleri 30 Eylül 2020! İstanbul için sağanak uyarısı!

İl il hava durumu raporu etkili olan yağışın ardından son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Eylül hava durumu raporuna göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin batısı ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden emekli Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Marmara'nın doğusunda yarın akşama kadar yağışın devam edeceğini dile getirdi. Şen, sıcaklıkların da 29 dereceden 23 dereceye kadar düşeceğini söyledi.

Eylül ayının yaz gibi yaşandığını ifade eden Şen, "Yarından sonra artık yönümüzü sonbahara, kısa doğru çeviriyoruz. Sıcaklıklar artık 6-7 dereceye kadar düşecek. Bu sonbaharın girişi." dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, bugün aralıklı olarak beklenen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlara tehlikenin geçmediği, tedbirli davranılması, ağaç ve çatı altlarından uzak durulması, araçlarını güvenli bir yere park etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 15°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, yarın zamanla doğusu parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimleri Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 33°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 25°C, 30°C

Az bulutlu

ISPARTA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin betısı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile yarın bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 22°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık