Hava yarın nasıl olacak, yağmur yağar mı? Hava durumu tahminleri 30 Eylül 2020! İstanbul için sağanak uyarısı!
Hava durumu tahminleri MGM'nin son dakika açıklamaları ile belli oldu. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan dolu yağışının ardından, çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyenler, illere göre son hava durumu raporunu takip ediyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ala 7 derece azalacağını bildiren Meteoroloji, İstanbul için gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, hava yarın nasıl olacak? İşte, 30 Eylül il il hava durumu tahminleri.
İl il hava durumu raporu etkili olan yağışın ardından son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Eylül hava durumu raporuna göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin batısı ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden emekli Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Marmara'nın doğusunda yarın akşama kadar yağışın devam edeceğini dile getirdi. Şen, sıcaklıkların da 29 dereceden 23 dereceye kadar düşeceğini söyledi.
Eylül ayının yaz gibi yaşandığını ifade eden Şen, "Yarından sonra artık yönümüzü sonbahara, kısa doğru çeviriyoruz. Sıcaklıklar artık 6-7 dereceye kadar düşecek. Bu sonbaharın girişi." dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, bugün aralıklı olarak beklenen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlara tehlikenin geçmediği, tedbirli davranılması, ağaç ve çatı altlarından uzak durulması, araçlarını güvenli bir yere park etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 15°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, yarın zamanla doğusu parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimleri Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 33°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 25°C, 30°C
Az bulutlu
ISPARTA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin betısı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 10°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile yarın bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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