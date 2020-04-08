Hava yarın nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 9 Nisan il il hava durumu raporu
Türkiye geneli hava durumu tahminlerini paylaşmaya devam eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü için uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi'nde rüzgarın devam edeceğini bildiren MGM, bazı bölgeler için sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında ise değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Peki, hava yarın nasıl olacak? Perşembe günü yağmur yağacak mı? İşte, 9 Nisan Perşembe il il hava durumu tahminleri...
Yarın hava nasıl olacak? sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz , İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte, 9 Nisan il il hava durumu raporu.
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırşehir çevrelerinin sağanak doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
KARS -5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 2°C, 9°C
Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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