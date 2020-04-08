Hava yarın nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 9 Nisan il il hava durumu raporu

Yarın hava nasıl olacak? sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz , İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte, 9 Nisan il il hava durumu raporu.

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırşehir çevrelerinin sağanak doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU -1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

KARS -5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 9°C

Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı