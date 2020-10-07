Hava yarın nasıl olacak, yağmur var mı? 8 Ekim Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

MGM hava durumu raporu son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Konya, Van ve Hakkâri çevreleri, gece saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 23°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 21°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 21°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 6°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 27°C

Az bulutlu

VAN 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık