Hava yarın nasıl olacak, nerelere yağmur yağacak? Meteoroloji 22 Haziran Pazartesi hava durumu
Hava yarın nasıl olacak? Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 22 Haziran Pazartesi gününe ait hava durumu değerlendirmelerini paylaşan Meteoroloji, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı duyurarak Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerine kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşumuna karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. İşte, 22 Haziran Pazartesi il il hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Amasya, Tokat ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bursa ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 14°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Aksaray çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde güney ilçeleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Van ve Şırnak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
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