Hava yarın nasıl olacak, nerelere yağmur yağacak? Meteoroloji 22 Haziran Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Amasya, Tokat ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bursa ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 14°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Aksaray çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde güney ilçeleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Van ve Şırnak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu