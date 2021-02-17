Hava nasıl olacak? MGM 18 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Kar Doğu Anadolu'ya gidiyor

Kar yağışı İstanbul'da başta olmak üzere bir çok ilde etkili olurken, kentlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise yarın için yeni uyarı yapıldı. Son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Sivas çevreleri ile İzmir'in kuzey ve batısının yağışlı geçeceği açıklandı. Yağışların, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA'DA KAR AKŞAMA KADAR ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer yoğun kar beklenirken rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile yarın bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın karla karışık yağmurlu

İSTANBUL -2°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KOCAELİ -3°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kütahya çevreleri kar yağışlı, İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -14°C, -3°C

Çok bulutlu

DENİZLİ -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batısı yağmurlu

MANİSA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği; yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ADANA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -10°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -16°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -12°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, iç kesimlerde hafif olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -12°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

DÜZCE -7°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -10°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK -3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA -11°C, -2°C

Çok bulutlu

RİZE -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -9°C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ERZURUM -10°C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -11°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -4°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

SİİRT 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu