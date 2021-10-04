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Hava yarın nasıl olacak? İşte 5 Ekim il il son dakika hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Meteoroloji
Hava yarın nasıl olacak İşte 5 Ekim il il son dakika hava durumu tahminleri

Yeni haftanın başlaması ile hava durumu tahminleri de vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer almaya başladı. Hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, bu konuda bilgi almak adına internette sorgulamalarına hız verdi. Peki, 5 Ekim Salı günü hava durumu nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hava yarın nasıl olacak İşte 5 Ekim il il son dakika hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Meteoroloji