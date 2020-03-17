Hava yarın nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 18 Mart il il hava durumu

Mart ayı devam ederken, hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, yağış ve hava sıcaklığına yönelik değerlendirmeleri öğrenmek istiyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 18 Mart Çarşamba il il hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak yağış, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin hafif yağmur, Bilecik çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK -4°C, 6°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

EDİRNE -2°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C

Az bulutlu

KÜTAHYA -6°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -6°C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SİVAS -6°C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DÜZCE -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BAYBURT -4°C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT -2°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 0°C

Çok bulutlu ve yoğun (20-40 cm) olmak üzere kar yağışlı

KARS -4°C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA 0°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 2°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA 10°C, 13°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı