Hava yarın nasıl olacak? 20 Kasım MGM il il hava durumu tahminleri: O illere kar, fırtına ve yağış uyarısı

Günlük hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Kırşehir, Ordu, Amasya, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in yüksek kesimlerinde ve Sivas'ın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 5°C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 13°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Çok bulutlu, kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 9°C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

KÜTAHYA 1°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

MANİSA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların; yarın Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Sivas'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Çok bulutlu

KONYA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 3°C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu